В Башкортостане в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Башкортостане автобус врезался в дерево, пострадали водитель и пассажиры.

© Российская Газета

Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в воскресенье около трех часов дня по местному времени на улице Первомайской в городе Салавате автобус "ПАЗ Вектор" съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.

В момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров.

После инцидента 64-летнего водителя и двоих пассажиров доставили в больницу.

В полиции отметили, что причины ДТП пока неизвестны.