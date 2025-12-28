В Башкортостане в ДТП с автобусом пострадали три человека
В Башкортостане автобус врезался в дерево, пострадали водитель и пассажиры.
Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, в воскресенье около трех часов дня по местному времени на улице Первомайской в городе Салавате автобус "ПАЗ Вектор" съехал с дороги в кювет и столкнулся с деревом.
В момент ДТП в салоне автобуса находились десять пассажиров.
После инцидента 64-летнего водителя и двоих пассажиров доставили в больницу.
В полиции отметили, что причины ДТП пока неизвестны.
"На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы", - сообщили в пресс-службе ведомства.