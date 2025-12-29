Два грузовика столкнулись на МКАД

Два грузовых автомобиля столкнулись на внешней стороне 105-го километра МКАД (в районе съезда № 105А). Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Перекрыто движение с МКАД на Щелковское шоссе в направлении области. Движение в районе аварии затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

28 декабря массовое ДТП произошло на внутренней стороне Северо-восточной хорды. Движение в сторону проспекта Мира было затруднено на 1,5 километра.

В тот же день на внутренней стороне 105-го километра МКАД произошла авария. В результате ДТП движение было затруднено на 2,3 километра. Водителей призывали выбирать пути объезда. Спустя пять минут после сообщения о ДТП в Дептрансе сообщили, что движение удалось восстановить.