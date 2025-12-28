Массовое ДТП произошло на внутренней стороне СВХ

Массовое ДТП произошло на внутренней стороне Северо-восточной хорды.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— На внутренней стороне СВХ (в районе Проектируемого проезда №911) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, — говорится в ведомственном Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону проспекта Мира затруднено на 1,5 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В тот же день на внутренней стороне 105-го километра МКАД произошло ДТП. В результате аварии движение было затруднено на 2,3 километра. Водителей призывали выбирать пути объезда. Спустя пять минут после сообщения о ДТП в Дептрансе сообщили, что движение удалось восстановить.