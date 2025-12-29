В Хабаровске два патрульных автомобиля столкнулись, преследуя нарушителя

В Хабаровске во время ночной погони за нарушителем столкнулись два патрульных автомобиля. Машины повреждены, сотрудников осмотрела скорая.

© Российская Газета

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, около двух часов ночи экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль. Инспектор потребовал остановиться, но водитель проигнорировал. Полицейские начали преследование и запросили подмогу. На пересечении улиц Запарина и Муравьева-Амурского два патрульных автомобиля столкнулись. Обошлось без травм, угрожающих жизни сотрудников.

Toyota Prius удалось задержать в районе Амурского бульвара. Водитель сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителя доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На него составлены административные материалы по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ, части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.