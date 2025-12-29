В Удмуртии водитель УАЗа столкнулся с КамАЗом

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии 28 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла около 16:20 на трассе «Якшур-Бодья — Шаркан». По предварительной информации, 64-летний водитель «УАЗ» не справился с управлением и вылетел на встречку под КАМАЗ под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «УАЗа» погиб. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.