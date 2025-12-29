В Удмуртии водитель УАЗа столкнулся с КамАЗом

В Удмуртии мужчина погиб после лобового столкновения с КАМАЗом
Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии 28 декабря произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла около 16:20 на трассе «Якшур-Бодья — Шаркан». По предварительной информации, 64-летний водитель «УАЗ» не справился с управлением и вылетел на встречку под КАМАЗ под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «УАЗа» погиб. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии.