В Нижнеломовском районе опрокинулся автомобиль

Пенза, 29 декабря – PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21124» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Нижнеломовском районе Пензенской области, пострадала девушка.

© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 6 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» поздно вечером 28 декабря, за рулем находился молодой человек 2006 года рождения.