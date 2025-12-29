В Нижнеломовском районе опрокинулся автомобиль, пострадала девушка
Пенза, 29 декабря – PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-21124» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Нижнеломовском районе Пензенской области, пострадала девушка.
Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 6 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» поздно вечером 28 декабря, за рулем находился молодой человек 2006 года рождения.
«В результате происшествия пассажир – девушка 2005 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.