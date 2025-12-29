В Свердловской области из-за ДТП с фурой перекрыто движение по трассе

© Московский Комсомолец

В Госавтоинспекции Свердловской области в понедельник сообщили о полном ограничении движения на участке автодороги Пермь-Екатеринбург из-за ДТП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в телеграм-канале, на 218 километре указанной автодороги около поселка городского типа Ачит (в направлении города Екатеринбурга) произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей.

В результате аварии движение ограничено полностью, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ, проводится проверка.