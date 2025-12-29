В Петербурге автобус протаранил остановку

На Парнасе в Петербурге автобус протаранил стеклянную остановку. Об этом сообщает Telergam-канал «Mash на Мойке».

© Telegram-канал Mash на Мойке

От удара конструкция завалилась набок. Очевидцы поделились кадрами с места ДТП — землю засыпало кусками стекла.

«На кадрах видны горные балки и осколки, в стороне стоят шокированные, но уцелевшие люди. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Осенью сообщалось, что в Новосибирске пять человек пострадали после ДТП с Ravon Nexia, который протаранил остановку. В результате аварии травмы получили двое детей, 2017 и 2018 года рождения, а также три женщины. За рулем находилась пенсионерка 1949 года рождения.

До этого появились жуткие кадры ДТП в Нижнем Новгороде. Там столкнулись две легковушку, одну из которых отбросило в остановку общественного транспорта. Два человека получили тяжелые травмы, спасти их не удалось.