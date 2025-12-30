В Якутии автомобиль с восемью пассажирами врезался в дерево

30 декабря на 764-м километре автодороги "Вилюй" автомобиль Toyota Hiаce попал в аварию. Есть пострадавшие, сообщает Telegram-канал Службы спасения Якутии.

© Российская Газета

На участке дороги между селами Чаппанда и Жархан водитель не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в дерево.

В машине вместе с водителем находились девять человек, из них двое несовершеннолетних - 5 и 11 лет. Спасатели Нюрбинского отряда деблокировали пострадавших из деформировавшейся машины и передали медикам.

Сейчас они находятся в хирургическом отделении Нюрбинской центральной райбольницы. Водитель и старший ребенок в тяжелом, остальные - в удовлетворительном состоянии.