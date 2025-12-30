Пьяный водитель ВАЗ сбил пешехода на трассе в Забайкалье

Вчера в 17:00 на автодороге «Баляга-Ямаровка» 66-летний водитель ВАЗ-2121 в состоянии опьянения сбил 30-летнего пешехода. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Мужчина находился на проезжей части без цели перехода.

Пострадавший доставлен в ЦРБ г. Петровск-Забайкальский. Сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.

