Пьяный водитель ВАЗ сбил пешехода на трассе в Забайкалье
Вчера в 17:00 на автодороге «Баляга-Ямаровка» 66-летний водитель ВАЗ-2121 в состоянии опьянения сбил 30-летнего пешехода. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
Мужчина находился на проезжей части без цели перехода.
Пострадавший доставлен в ЦРБ г. Петровск-Забайкальский. Сотрудники полиции устанавливают точные причины и обстоятельства ДТП.
