Один человек пострадал при столкновении двух иномарок на трассе Сургут — Салехард

На 281-м километре автодороги Сургут — Салехард столкнулись два внедорожника. О дорожно-транспортном происшествии рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Ноябрьска.

Проезжую часть не поделили автомобили Chevrolet Niva и Toyota Highlander. В результате столкновения пострадал водитель Chevrolet.

Пострадавший был госпитализирован для стационарного лечения. Информации о состоянии водителя Toyota пока никакой нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске в районе промзоны на пересечении проездов № 2 и № 3 столкнулись КамАЗ и автобус. На место происшествия оперативно прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь, после чего его доставили в больницу.

