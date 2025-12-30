Девятилетний мальчик погиб при катании на "ватрушке" во Владимире

Владимирские следователи проводят проверку гибели ребенка в ходе катания на тюбинге.

По предварительной информации регионального управления Следственного комитета, 28 декабря девятилетний мальчик с друзьями катался на "ватрушке" в частном секторе на улице Трудовой.

Во время катания ребенок вылетел с дороги в овраг и получил телесные повреждения. В тот же день он скончался от полученных травм в Областной детской клинической больнице.

Для установления всех обстоятельств произошедшего следователи начали проведение проверки. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родственники.