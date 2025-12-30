На Кубани автомобиль упал в реку

Трагическое ДТП произошло на реке Чамлык в станице Михайловской. Там спасатели вытащили автомобиль LADA с телами погибших жителей. Об этом сообщает МКУ "Курганинская служба спасения".

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла ночью 29 декабря. В диспетчерскую службу поступило сообщение, что автомобиль вылетел в реку.

"По прибытии на место сотрудники Курганинской службы спасения извлекли из автомобиля тела двух молодых людей. Передали погибших сотрудникам полиции", - пояснили в службе.

Чтобы машину не унесло течением, спасатели зафиксировали автомобиль тросами.

В службе уточняют, что авария произошла в условиях плохой видимости, на месте ДТП шел сильный снег.