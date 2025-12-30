Пассажирский автобус попал в ДТП в российском регионе, есть пострадавшие
В Уфе пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали люди
В Уфе пассажирский автобус №74 попал в ДТП, сообщают в прокуратуре Башкирии во вторник.
Инцидент случился 30 декабря около остановки "бульвар Славы": там столкнулись автобус "НефАЗ" и "Фольксваген Тигуан". В результате аварии, уточнили в прокуратуре, есть пострадавшие – в том числе и подросток. Все они доставлены в больницы.
- Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося, принятие окончательного процессуального решения, а также проверку исполнения требований при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспорта, - говорится в сообщении надзорного ведомства.