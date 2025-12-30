В Уфе пассажирский автобус попал в ДТП, пострадали люди

В Уфе пассажирский автобус №74 попал в ДТП, сообщают в прокуратуре Башкирии во вторник.

Инцидент случился 30 декабря около остановки "бульвар Славы": там столкнулись автобус "НефАЗ" и "Фольксваген Тигуан". В результате аварии, уточнили в прокуратуре, есть пострадавшие – в том числе и подросток. Все они доставлены в больницы.