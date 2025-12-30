Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии из-за сильного ветра

Следовавший из Таллина в Нарву автобус, в салоне которого находились граждане России, перевернулся из-за сильного ветра. Предварительно, никто не пострадал. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

— Других свободных автобусов нет, люди вынуждены добираться до точки назначения своим ходом. Детали произошедшего выясняются, — говорится в материале.

Ранее автобус 20 туристами из России, который 18 ноября из-за внезапного подъема воды застрял на мосту в провинции Даклак во Вьетнаме, эвакуировали в безопасное место спустя почти двое суток.

Еще 11 ноября туристический автобус с россиянами на борту столкнулся с грузовиком в Египте — в результате аварии пострадали 27 граждан России.