Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе в Омской области
Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе в Омской области.
Об этом сообщает прокуратура региона.
Уточняется, что авария произошла 30 декабря на трассе Тюмень — Омск. Водитель большегруза MAN двигался по трассе, в районе 469-го км выехал на встречную полосу и врезался в другую фуру MAN.
«После этого участниками аварии стали ещё два транспортных средства — легковой Kia и грузовой Volvo. В результате ДТП водитель Volvo от полученных травм скончался, медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю Kia, трём его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему подростку и восьмилетней девочке), а также двум водителям автомобилей MAN», — рассказали в ведомстве.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее на трассе в Астраханской области столкнулись легковые автомобили. В результате аварии погибли двое детей, ещё пять человек пострадали.