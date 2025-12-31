Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе в Омской области

Один человек погиб и шестеро пострадали при столкновении двух грузовиков и двух легковых автомобилей на трассе в Омской области.

Об этом сообщает прокуратура региона.

Уточняется, что авария произошла 30 декабря на трассе Тюмень — Омск. Водитель большегруза MAN двигался по трассе, в районе 469-го км выехал на встречную полосу и врезался в другую фуру MAN.

«После этого участниками аварии стали ещё два транспортных средства — легковой Kia и грузовой Volvo. В результате ДТП водитель Volvo от полученных травм скончался, медицинская помощь потребовалась 43-летнему водителю Kia, трём его пассажирам (40-летней женщине, 15-летнему подростку и восьмилетней девочке), а также двум водителям автомобилей MAN», — рассказали в ведомстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на трассе в Астраханской области столкнулись легковые автомобили. В результате аварии погибли двое детей, ещё пять человек пострадали.