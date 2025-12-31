40 россиян попали в ДТП по пути на новогоднюю экскурсию в Таиланде. Об этом в среду, 31 декабря, пишет Baza.

Сообщается, что туристы отправились на реку Квай на экскурсию со слонами. В районе Канчанабури автобус влетел в следующий впереди автомобиль. Удар был настолько сильным, что спящих туристов выбросило из кресел.

По предварительным данным, пострадавших доставили в больницы на обследование. Часть туристов не пострадали и продолжили путь на другом автобусе, отмечается в публикации.

Осенью туристический автобус с россиянами на борту столкнулся с грузовиком в Египте — в результате аварии пострадали 27 граждан России.

До этого в турецком городе Серик случилось ДТП с участием автобуса, в котором находились 33 туриста из России. Транспорт начало заносить при проезде по мосту. Никто из пассажиров не пострадал.

В апреле в Таиланде произошла еще одна смертельная авария при участии российского гражданина — он, будучи водителем мотоцикла, на огромной скорости столкнулся со столбом.