Массовая авария произошла на трассе М4 «Дон» в Липецкой области

В Липецкой области на трассе М4 «Дон» произошла авария, сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции по региону.

«В Елецком районе на 381 км автомобильной дороги М4 «Дон» произошло массовое ДТП. <...> Столкнулись 9 автомобилей, пять человек получили травмы, доставлены в медицинское учреждение. <...> Движение затруднено», — сообщает канал.

В ведомстве попросили водителей неукоснительно соблюдать ПДД и выбирать альтернативные маршруты для передвижения.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.