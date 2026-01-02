Появилось видео массовой аварии в Дагестане

Массовая авария произошла в дагестанском горном селе Карабудахкент. Столкнулось несколько машин, одна упала в кювет, сообщает канал 112, опубликовавший видео ДТП.

Инцидент произошел утром. На кадрах видно, как 4 автомобиля движутся «паровозиком», спускаясь по горной круче. Первой машине удается вписать в поворот, а следующая за ней «Нива» улетает в кювет. На помощь потерпевшим бегут двое мужчин.

«Автомобили зацепили друг друга на скользкой дороге, в результате один из них несколько раз перевернулся и упал вниз», — пишет 112.

О состоянии людей, находившихся в «Ниве», пока не сообщается.

Накануне в Карабудахкентском районе произошло массовое ДТП с участием пассажирской «Газели». Пострадали 7 человек, включая ребенка.