Более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Тульской области

В Богородицком районе Тульской области опрокинулся пассажирский автобус. По предварительной информации, в результате аварии пострадал 31 человек из 37 присутствовавших в транспортном средстве.

Об этом в субботу, 3 января, сообщил 112.

— На помощь пострадавшим направлены десятки бригад скорой помощи. Причины ДТП устанавливаются, — передает Telegram-канал.

30 декабря автобус, следовавший из Таллина в Нарву, в салоне которого находились россияне, перевернулся из-за сильного ветра. По предварительным данным, никто не пострадал. Из-за отсутствия других свободных автобусов пассажирам пришлось добираться до точки назначения своим ходом.

В тот же день автомобильное движение на трассе М-5 по направлению из Москвы в Рязань было заблокировано из-за самосвала, который перевернулся утром на Новорязанском шоссе. Движение было перекрыто после Бронниц в сторону Рязани.