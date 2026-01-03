Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Пассажирский поезд «Москва — Владикавказ» не успел затормозить, когда легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Кабардино-Балкарской Республике.

Согласно сообщению, трагедия произошла в субботу на перегоне между станциями Муртазово и Эльхотово. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд прямо перед движущимся составом.

Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения было уже невозможно. В результате аварии погибли водитель и пассажир, находившиеся в автомобиле.

Отмечается, что подвижной состав схода с рельсов не допустил. После осмотра поезд продолжил движение по маршруту. Инцидент не повлиял на график движения других поездов.

На месте происшествия работают сотрудники Южной транспортной прокуратуры. По итогам проверки будет принято процессуальное решение и рассмотрены меры для предотвращения подобных случаев в будущем.