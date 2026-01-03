На Урале в ДТП погибли мужчина и ребенок

Мужчина и ребенок погибли, и еще три человека, включая ребенка, пострадали в результате ДТП на 1 622-м км автодороги М-5 "Урал" в районе Усть-Катава Челябинской области.

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В результате ДТП водитель автомобиля Renault и его несовершеннолетний пассажир, мальчик 2012 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия. Также в больницу были доставлены: пассажир автомобиля Renault, женщина 1987 г. р., несовершеннолетний пассажир (ребенок 2024 г. р.) автомобиля Renault, находившийся в детском удерживающем устройстве (автолюльке), пассажир автомобиля Geely, мужчина 1982 г. р." - говорится в сообщении.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что на 1 622-м км автодороги М-5 "Урал" в районе Усть-Катава произошло ДТП, движение было полностью ограничено, на данный момент движение восстановлено. В Госавтоинспекции отмечают, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Renault Logan допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Geely Monjaro. По предварительным данным, в момент столкновения все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. В настоящее время проводятся необходимые проверки и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.