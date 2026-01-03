В Поморье в ДТП с пассажирским автобусом пострадали два человека

Два человека получили травмы в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на трассе в Архангельской области, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

"Сегодня около 17:20 на 31-м км автодороги "Подъезд к городу Северодвинску от федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом. В рейсовом транспортном средстве находилось порядка 15 человек, никто не пострадал. Водитель, мужчина 2003 года рождения, и пассажир в легковом автомобиле, женщина 1973 года рождения, доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сотрудники областной Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.