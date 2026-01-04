Четыре человека стали жертвами массового ДТП с фурой на российской трассе

В Аксайском районе Ростовской области четыре человека стали жертвами и двое пострадали в результате массового ДТП с фурой на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщило региональное МЧС на своем сайте.

По информации ведомства, утром 4 января недалеко от поселка Красный Колос столкнулись пять легковых и грузовой автомобиль. Причина ДТП не приводится.

Сейчас на месте происшествия работают 32 человека и 13 единиц техники.

Ранее более 30 человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Богородицком районе Тульской области. Для помощи пострадавшим к месту происшествия направили десятки бригад скорой помощи.