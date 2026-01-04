Восемь машин столкнулись в сильную метель на трассе М-7

На трассе М-7 под Арском в Татарстане произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Авария случилась в условиях сильной метели и практически нулевой видимости, которые наблюдаются в регионе с предыдущего дня. Информацию приводит Mash Iptash.

Из-за непогоды движение на участке полностью остановилось, образовалась многокилометровая пробка. Информация о возможных пострадавших в результате столкновения уточняется. На месте работают экстренные службы.

Помимо этого инцидента, сложные погодные условия привели к транспортному коллапсу на других федеральных трассах региона. На участке Р-241 образовалась пробка протяженностью десять километров в обоих направлениях. Водители сообщают, что не могут сдвинуться с места уже несколько часов.

С сегодняшнего утра в Татарстане действуют ограничения для большегрузного транспорта и автобусов на трассах «Казань — Ульяновск» и «Казань — Оренбург». Позже было полностью перекрыто движение от Казани до Набережных Челнов, однако эти меры не помогли предотвратить образование заторов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы метель и шквалистый ветер могут ослабнуть. Тем не менее, дорожные службы призывают водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать повышенную осторожность при управлении автомобилем в сложных погодных условиях.