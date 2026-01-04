Снежный шторм парализовал дороги Поволжья и Урала

Опасный снежный циклон, накрывший накануне Татарстан, распространился на соседние регионы, включая Башкирию, Оренбургскую и Самарскую области, а также Марий Эл, сообщает телеграм-канал Baza.

Из-за сильнейшей метели и нулевой видимости на федеральных трассах М-5 и М-7 полностью запрещено движение автобусов, такси и большегрузных автомобилей. Водители, оказавшиеся в снежном плену, сообщают о практически полном отсутствии видимости и крайне опасных условиях.

Отмечается, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Татарстане, где непогода продолжается уже более суток. Здесь произошло несколько крупных аварий с человеческими жертвами. На трассе Казань — Альметьевск в результате столкновения фуры и около десяти легковых автомобилей погибли четыре человека, есть пострадавшие. Еще одна массовая авария с участием четырех легковушек, грузовика и машины МЧС зарегистрирована в районе села Средние Кирмени.

Региональные власти и МЧС призывают жителей воздержаться от любых необязательных поездок, предупреждая о сплошных заносах и обледенении дорожного полотна. Спасательные и дорожно-коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако расчистка путей затруднена из-за продолжающейся пурги и сильного ветра.