Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Ярославской области

Один человек погиб и пятеро пострадали в лобовом столкновении в Ярославской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 3-м километре трассы «Тутаев — Богдановка». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте. Пятеро пассажиров иномарки, среди которых двое детей восьми и четырнадцати лет, были доставлены в больницу. Их состояние уточняется.

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.