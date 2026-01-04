Вторая за сутки массовая авария: в Татарстане столкнулись 10 машин

Четыре человека погибли в массовом ДТП с участием не менее десяти автомобилей в Татарстане. Авария произошла на платном участке трассы "Казань – Альметьевск" в Чистопольском районе. Известно, что столкнулись грузовики и легковые машины, сообщает ТАСС.

© ТВ Центр

Аналогичная авария произошла сегодня утром в Ростовской области на трассе М-4 "Дон". Там столкнулись шесть машин – пять легковушек и большегруз. Причиной аварии стали тяжёлые погодные условия: снег и сильный ветер.

В ДТП погибли четыре человека, ещё двое пострадали. По предварительным данным, виновником столкновения был водитель грузового автопоезда.