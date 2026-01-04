BMW влетела в толпу людей на остановке в Краснодарском крае, есть жертвы

Автомобиль BMW на огромной скорости врезался в остановку с людьми в Краснодарском крае. Погибла женщина, сообщает телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл вечером в городе Горячий Ключ. По данным издания, водитель иномарки двигался по улице Объездная со скоростью не менее 90 км/ч,. Он протаранил три попутных автомобиля, после чего его занесло и он врезался в автобусную остановку.

В момент удара на остановке находилось не менее пяти человек. По словам очевидцев, под колёсами автомобиля погибла женщина. Ещё минимум четыре человека, включая ребёнка, получили травмы.

На месте работают все экстренные службы.