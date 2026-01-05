Водитель «Нивы» насмерть разбился на Пермском тракте. Фото
На 243-м километре Пермского тракта (Нижнесергинский район) вечером 5 января случилось жесткое ДТП с «Нивой» и Nissan, в результате которого погиб водитель отечественной машины.
Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель транспортного средства „Нива“ погиб на месте. Его личность устанавливается. Состояние других участников ДТП уточняется», — пояснили в ведомстве. Обе машины направлялись в сторону Перми.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Организована проверка.