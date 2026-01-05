В Новороссийске в ДТП пострадали, предварительно, пять человек

Пять человек пострадали в автомобильной аварии в Новороссийске, движение на Сухумском шоссе затруднено, сообщил замглавы администрации города Александр Гавриков.

"На Сухумском шоссе затруднено движение по причине ДТП. Спасатели оперативно прибыли на место и оказывают всю необходимую помощь. Они помогли медикам в транспортировке пострадавших к автомобилям скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в результате ДТП пострадало пять человек, погибших нет", - говорится в сообщении.