В Пермском крае в ДТП с двумя автомобилями погибли три человека

Авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Пермском крае, в результате три человека, в том числе пятилетний ребенок, погибли, еще пять человек, среди которых трое детей, пострадали.

Об этом сообщается в телеграм-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Следствием установлено, что в вечернее время 5 января на трассе Пермь - Березники произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

Следователь следственного отдела по городу Добрянка следственного управления СК России по Пермскому краю по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются причины аварии, назначаются судебные экспертизы.

Прокуратура проводит проверку по данному факту.