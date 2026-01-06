В серьезном ДТП в российском регионе погибли три человека, среди которых ребенок

В результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе Пермского края погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка.

По предварительной информации, авария произошла с участием двух легковых автомобилей. В телеграм-канале Пермской ГАИ указано: "По предварительной информации, водитель «Рено» на 72 км допустил занос машины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Мицубиси».

Помимо погибших, травмы различной степени тяжести получили пять человек, в числе пострадавших трое несовершеннолетних. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь, они были госпитализированы.

Краевое управление СКР устанавливает все обстоятельства случившегося. Надзорное ведомство – прокуратура Пермского края – взяло расследование причин ДТП на свой контроль.

