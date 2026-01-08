В Удмуртии в ДТП погибли два человека

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии два человека погибли в аварии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

ДТП произошло на дороге Игра — Глазов возле деревни Пыбья. Столкнулись две «Лады Гранты». В результате аварии погибли молодые люди 23 и 19 лет. Ещё двое несовершеннолетних 17 лет и один — 15 лет, получили травмы.

«Силами пожарных-спасателей ПСЧ-26 МЧС России проводилось деблокирование погибших», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции Удмуртии.