Около здания Мосгорсуда самосвал сбил пешехода

Около здания Мосгорсуда на Богородском Валу самосвал сбил пешехода. Об этом в своем Telegram-канале сообщает агентство «Москва».

В настоящее время обстоятельства смертельной аварии устанавливают следственно-оперативная группа и ГАИ.

В декабре Telegram-канал «78 | Новости» заметил, что в Ленинградской области 18-летнего молодого человека два раза подряд сбили на трассе Песочное — Киссолово.

В том же месяце суд в Новосибирске отпустил из-под ареста 19-летнего водителя, который в пьяном виде и на арендованном автомобиле сбил людей на остановке.