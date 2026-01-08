В Волгоградской области в ДТП с участием трех автомобилей погибли семь человек

Авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной трассе Р-22 в Михайловском районе Волгоградской области, погибли семь человек.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 18:50 мск по системе "112" в ОДС Главного управления МЧС России по Волгоградской области поступило сообщение о ДТП на федеральной трассе Р-22 (762 км.) МО Михайловка, поворот на хутор Троицкий. В результате столкновения трех транспортных средств погибли семь человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что личности погибших устанавливаются.