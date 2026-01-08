В Адыгее в ДТП с грузовиком погибли два человека

Иномарка врезалась в припаркованный грузовой автомобиль на трассе в Тахтамукайском районе Адыгеи, в результате чего на месте происшествия погибли два человека и получила травмы восьмилетняя девочка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"Около 18:00 мск в дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району поступило сообщение о ДТП вблизи поселка Энем. Прибывшими на место сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции предварительно установлено, что 43-летний житель Краснодарского края за рулем иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и допустил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем. В результате аварии мужчина, а также его пассажирка в возрасте 41 года от полученных травм скончались на месте, также различные травмы получила восьмилетняя девочка-пассажир", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы и дополнительные наряды ДПС, полиция Тахтамукайского района проводит проверку.