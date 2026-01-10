В Коми машина столкнулась с грузовым поездом на переезде

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после происшествия на железнодорожном переезде в Республике Коми. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обстоятельства аварии устанавливает Сыктывкарская транспортная прокуратура. По предварительной информации, водитель автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора в момент приближения грузового состава.

Машинист поезда попытался экстренно затормозить, однако предотвратить столкновение не удалось. В результате инцидента пассажирский поезд, следовавший из Усинска, прибыл в Сыктывкар с опозданием примерно на 50 минут.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

До этого грузовой поезд протаранил легковой автомобиль в Кировской области. Инцидент произошел в Подосиновском районе на железнодорожном переезде «Макуха - Лунданка». Автомобиль ВАЗ-11113 выехал на пути перед приближающимся поездом.