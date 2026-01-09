В Самарской области в ДТП погибли два человека

Автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком на трассе в Самарской области, погибли два человека. Еще двое пострадавших были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 9 января на 377-м км автодороги Казань - Буинск - Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом. На месте ДТП скончались два пассажира легкового автомобиля, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия для установления всех обстоятельств, на место ДТП выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа, отметили в пресс-службе.