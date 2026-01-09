Пятеро пострадали, один погиб в ДТП на встречке в регионе РФ

В Ленинградской области на автодороге Зуево – Новая Ладога произошло ДТП с шестью пострадавшими, сообщают в региональной Госавтоинспекции в пятницу.

Стало известно, что инцидент произошел 8 января на 96 километре дороги: 63-летня женщина за рулем "Ситроен" не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с "Лифаном", за рулем которого находился 57-летний мужчина.

В ДТП пострадали шесть человек – оба водителя и четыре пассажира, среди которых три пассажира "Лифан" (женщина с детьми" и 48-летняя пассажирка "Ситроен".

Позже стало известно, что спустя сутки пассажирка "Ситроен" скончалась в больнице от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства инцидента.