В Поморье в ДТП пострадали девять человек

Девять человек, из них пять детей, пострадали при столкновении двух машин в Холмогорском округе Архангельской области, сообщает региональное УМВД России.

"Сегодня около 15:20 мск в десяти километрах от села Емецк Холмогорского округа произошло столкновение двух транспортных средств, - указано в сообщении. - В настоящее время медицинская помощь оказывается девяти пострадавшим, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 8 до 15 лет".

По предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Changan, уснул за рулем. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Haval. Работа на месте происшествия продолжается.