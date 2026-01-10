В Приморье из-за непогоды случилось масштабное ДТП с шестью машинами

В Надеждинском районе Приморского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Об этом сообщает полиция Приморья.

© Российская Газета

Массовая авария случилась на 13-м километре дороги "поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл" по направлению во Владивосток.

Из-за плохой погоды произошел занос нескольких машин. Следовавшие за ними водители не успели среагировать, и произошла цепная реакция столкновений.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Ограничений на движение транспорта на участке, где произошла авария, вводить не стали.

Напомним, ранее из-за непогоды был ограничен въезд большегрузов во Владивосток.