В Бурятии произошло ДТП с влетевшим в остановку автомобилем. Об этом сообщает «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на Ключеской улице. По данным Telegram-канала, машина заехала на территорию, где находились ожидавшие трамвая люди. После этого транспортное средство вылетело на рельсы.

Как рассказали очевидцы, в этот момент на остановке находились два человека, они пострадали, но информация о травмах не уточняется. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики.

По данным канала, за рулем был не владелец машины. Автомобиль у него взял родственник без прав, перед аварией он якобы передал руль другу.

Ситуация повлияла на работу транспорта на этом участке. Движение трамваев заблокировано в оба направления.

