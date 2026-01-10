В Красноярском крае произошло ДТП с микроавтобусом с 16 пассажирами

Микроавтобус, в котором находились 16 пассажиров, столкнулся с грузовым автомобилем на трассе в Красноярском крае.

Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Произошло ДТП на 112-м км автодороги Ачинск - Ужур - Троицкое в Ужурском муниципальном округе с участием частного микроавтобуса. Всего в автобусе, предварительно, находились 16 человек", - говорится в сообщении. В результате аварии погибших нет.

На место отправлены оперативные службы. Движение по автодороге не перекрыто. В районе аварии работают 14 человек и 6 единиц техники.