В Кузбассе фура съехала в кювет из-за непогоды

В Топкинском муниципальном округе фура съехала в кювет из-за непогоды.

© Vse42.ru

В Топкинском муниципальном округе водитель фуры, по пути из Кемерова в Новосибирск, съехал в кювет. Выяснили, что дальнобойщик не справился с управлением в сложных погодных условиях. Об этом сообщает Полиция Кузбасса.

Водитель не пострадал, но поставить фуру на дорогу без спецтехники было невозможно. Инспекторы обогрели мужчину и помогли ему связаться со службой эвакуации. В процессе же возвращения фуры на дорогу они регулировали движение других курсирующих машин.

Если вы попали в сложную ситуацию на дороге, сообщите об этом в дежурную часть госавтоинспекции Кузбасса по телефону 8-(3842)-718-518 или на телефон 02 (с мобильного – 102). Ближайший экипаж ДПС прибудет для оказания помощи.