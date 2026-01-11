В Чувашии в ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Новочебоксарске в Чувашии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

"Столкновение двух транспортных средств произошло 11 января возле дома №12 по Шоршельскому проезду в Новочебоксарске. В результате столкновения в больницу для осмотра были доставлены четыре пассажира Passat, трое из них - несовершеннолетние 15, 12 и 9 лет. Медицинская помощь понадобилась и водителю внедорожника", - говорится в сообщении.

По первоначальной информации, водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником Toyota RAV4. Все участники ДТП в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя прошли процедуру медосвидетельствования на состояние опьянения, результат отрицательный.