Массовое ДТП заблокировало движение на федеральной трассе под Красноярском

Авария с участием семи автомобилей произошла в Красноярском крае между столицей региона и Ачинском.

© Российская Газета

Во вторник, 13 января, на 679 километре федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" столкнулись семь транспортных средств, включая несколько грузовиков.

По данным Госавтоинспекции, помощь медицинских работников никому из участников происшествия не потребовалась.

Движение на трассе в сторону Красноярска приостановлено, уточнили в дорожной полиции.