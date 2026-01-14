Опора ЛЭП рухнула на пассажирский автобус в Нижнем Новгороде

Грузовик врезался в столб ЛЭП на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Происшествие случилось 13 января, в 13:30 рядом с остановкой общественного транспорта на улице Фруктовой. 51-летний водитель грузового автомобиля Shacman занимался вывозом снега. Двигаясь задним ходом, он снес опору линии электропередач, которая от этого упала на пассажирский автобус ЛиАЗ. В момент происшествия из автобуса выходила 71-летняя женщина, она получила травмы и была на месте осмотрена медиками, отпущена.

Сейчас по факту случившегося проводится административное расследование.

