В Пензе столкнулись маршрутка и кроссовер

У поселка Лесного столкнулись маршрутка и кроссовер
Вечером в среду, 14 января, в Пензе, в районе поселка Лесного, произошло серьезное ДТП с участием маршрутки № 156 и кроссовера.
Об аварии в Сети рассказали очевидцы. От удара легковая машина вылетела с дороги, у микроавтобуса покорежило переднюю часть.
По словам пензенцев, столкновение было лобовым. Из-за аварии образовалась пробка.
Пока официальной информации о случившемся нет. Количество пострадавших неизвестно.
12 января в Пензе на улице Салтыкова-Щедрина столкнулись УАЗ «Хантер» и Daewoo Matiz. Травмы в аварии получили автолюбительница, управлявшая иномаркой, и ее пассажирка.