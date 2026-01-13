ДТП произошло на улице Лавочкина в Москве, движение перекрыто
На улице Лавочкина в районе дома 50к1 произошло ДТП. Об этом во вторник, 13 января, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
На месте работают городские оперативные службы, обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
Движение в районе происшествия перекрыто, водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты объезда, передает Telegram-канал дептранса.
Ранее два автобуса столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве, пострадали два человека. Их состояние оценивается как стабильное.
В декабре на МКАД в районе Мытищ также произошла массовая авария, из-за которой образовалась серьезная пробка. Там столкнулись шесть автомобилей, двое участников ДТП получили травмы.